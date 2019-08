Un Musée de la Sorcellerie unique en France

Le Musée de la Sorcellerie, dans le Cher, vient d’inaugurer une installation de visite pour les malvoyants, unique en France à ce jour. Celle-ci permet aux personnes déficientes visuelles de visiter le musée en toute autonomie.

Une main courante spéciale, qui est exclusivement réservée à cet usage, est pourvue d’un certain nombre de repères permettant aux utilisateurs de se situer. Les explications sont données par des audioguides qui se déclenchent automatiquement au fur et à mesure de la progression dans le musée. Les commentaires sont faits sur deux niveaux : un descriptif des scènes, notamment directionnel, et des commentaires muséographiques.

Des plaques tactiles ponctuent le trajet. Elles ont été étudiées puis testées pas des personnes non-voyantes.

Le Musée de la Sorcellerie est labellisé « Tourisme et Handicap » depuis juillet 2006 pour les 4 handicaps : visuel, auditif, moteur et mental. Il a également reçu en avril 2007 le trophée Handicap et Citoyenneté en catégorie culture.

Le musée fait de l’accessibilité pour tous une priorité. Dès sa création, des aménagements facilitant la vie des handicapés avaient été intégrés : une pente et plate-forme électrique, protections sur les poutres ou décors avancés, aucune marche, textes de visite écrits en gros caractères droits pour les malvoyants et des livrets en braille proposés au même titre que les traductions, fauteuil roulant à disposition à l’accueil…

D’autres projets sont en cours de réflexion pour continuer de faciliter l’accès à tous.

Le Musée de la Sorcellerie propose un voyage à travers les siècles dans l’univers magiques de la sorcellerie, en famille ou entre amis. Une immersion ludique dans le monde imaginaire et historique des sorcières.

Renseignements pratiques :

Ouvert de Pâques au 5 novembre, tous les jours de 10h à 18h, 6€

02 48 73 86 11 – www.musee-sorcellerie.fr

Musée de la Sorcellerie – Concressault – 18410 BLANCAFORT

