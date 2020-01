De A comme Agressif à Z comme Zélé, en passant par le C de Coach, le J de Jaloux, le M de Menteur ou bien le S de Sexiste, ce petit dictionnaire énervé des emmerdeurs au travail dresse le portrait des pires plaies qui nous entourent dans notre quotidien professionnel. Avec pertinence et impertinence, Julia Zimmerlich traque ceux que chacun tente de fuir et se fait un plaisir de les croquer ! Attention tout de même, la lecture de ce petit dictionnaire énervé peut rendre parano ! Il y a fort à parier en effet qu’au détour de quelques définitions, vous soupçonniez Julia Zimmerlich de vous avoir déjà croisé(e) sur votre lieu de travail… Car ne l’oublions pas, nous sommes toutes et tous l’emmerdeur(euse) de quelqu’un !

Diplômée de management, Julia Zimmerlich a nourri son inspiration de son expérience quotidienne au sein d’un fameux cabinet de conseil puis de son passage dans le monde impitoyable des médias. Elle nous livre ici un inventaire à la Prévert du monde du travail : un monde sans pitié et qui marche trop souvent sur la tête !

« Petit dictionnaire énervé des emmerdeurs au travail » Julia Zimmerlich, Ed.de l’Opportun, 12,90 €