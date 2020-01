Un moment unique de mobilisation contre les discriminations

Plus de deux cent quatre-vingt manifestations (débats, ateliers, expositions…) se tiendront du 30 novembre au 4 décembre dans toute l’Ile-de-France à l’occasion de la deuxième édition de la Semaine de l’égalité, organisée par la Région en partenariat avec la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (L’Acsé). L’objectif de ces actions de terrain: sensibiliser les Franciliennes et les Franciliens à toutes les formes de discriminations, et mettre en relation tous ceux qui s’impliquent dans le combat pour l’égalité.

Durant cette semaine, toutes les discriminations seront abordées, de façon ludique ou sérieuse, pour informer, réfléchir et faire bouger les choses. Dans cette période de crise, l’édition 2009 mettra plus particulièrement l’accent sur les discriminations à l’emploi. A l’opposé d’un agenda dicté d’en haut, le programme de la semaine s’est entièrement construit à partir des propositions des acteurs engagés sur le terrain dans la lutte contre les discriminations : collectivités, associations, syndicats, entreprises, institutions. Il suffit de télécharger la fiche projet sur les sites www.iledefrance.fr et www.projets-citoyens.fr, et de l’adresser par mail à semainedelegalite@iledefrance.fr.

La dynamique est d’ores et déjà au rendez-vous: 180 manifestations avaient été organisées l’an dernier à l’occasion de la première édition. Il y en aura plus de 280 cette année dans 58 villes des huits départements franciliens. La semaine s’ouvrira le 30 novembre par un après-midi d’échanges et de rencontres au Cabaret sauvage (Paris 19e). Jean-Paul Huchon et Louis Schweitzer signeront à cette occasion une convention entre la Région Ile-de-France et la HALDE, premier accord entre cette institution et un Conseil régional.