Un million de victimes de la grippe A aux Etats-Unis

Le nombre de cas de grippe porcine aux Etats-Unis atteindrait un million dont la moitié seraient dans la ville de New York, a indiqué vendredi un porte-parole des Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies (CDC). “Cette estimation est basée en partie sur un modèle ordinateur et sur le nombre de cas que nous avons déjà enregistrés”, déclarait à l’AFP le porte-parole Dave Daigle. La ville de New York, qui a été particulièrement touchée par le virus, pourrait compter jusqu’à 500 000 cas, a-t-il ajouté.

Le million de personnes qui seraient infectées par le virus A(H1N1) de la grippe porcine aux Etats-Unis reste encore modeste comparativement aux quelque 36 millions en moyenne d’Américains infectés chaque année par la grippe saisonnière. Les Etats-Unis comptent à ce jour près de 28.000 cas de grippe porcine soit environ la moitié des cas enregistrés dans le monde par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Sur le nombre total de personnes infectées, quelque 3.000 ont été hospitalisées et 127 décès ont été enregistrés, selon les chiffres des CDC.

Niveau d’alerte maximal

Les statistiques des CDC montrent que les plus jeunes notamment des enfants sont les plus susceptibles d’être touchés par la grippe porcine mais aussi que cette infection est plus dangereuse pour les adultes. L’âge moyen des patients ayant attrapé cette grippe est de 12 ans tandis que l’âge moyen des personnes hospitalisées est de 20 ans et celui des personnes décédées de la grippe porcine est de 37 ans, selon les chiffres des CDC. Le 11 juin, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait passer le niveau d’alerte face à la grippe porcine au niveau maximal, qui devient ainsi la première pandémie du XXIe siècle. Selon les derniers chiffres de l’OMS publiés vendredi dernier, 59 814 personnes dans 113 pays ont eu la grippe porcine et 263 en sont décédées.