Un mercredi de la Halde sur la scolarisation des élèves handicapés

La Halde propose le 2 mars le 3ème mercredi de la Halde à Paris qui aura pour thème : « La scolarisation des élèves handicapés : comment garantir le droit à l’éducation ? ». Les mercredis de la Halde sont des rendez-vous qui réunissent des experts, personnalités qualifiées, et acteurs du champ social pour échanger sur des thématiques liées aux discriminations et à la promotion de l’égalité.

Près de 20 % des saisines de la Halde ont trait à des discriminations liées à l’état de santé et au handicap, cette rencontre permettra d’évoquer les bonnes pratiques et solutions susceptibles d’améliorer l’égalité d’accès à l’éducation. A cette occasion, seront présentés par le CSA les résultats de sondages sur la scolarisation des élèves handicapés au primaire et au collège.

Parmi les intervenants :

Marie-Anne MONTCHAMP, Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale

Paul BLANC, Sénateur des Pyrénées-Orientales (Languedoc-Roussillon)

Dominique VERSINI, Défenseure des Enfants

Albert PREVOS, Inspecteur général de l’Education nationale

Cédric LORANT, Président de l’UNISDA

Bénédicte KAIL, Responsable du pôle enfance famille de l’APF

Agnès DUGUET, Membre de la commission scolaire de l’UNAPEI

Emmanuelle LABORIT, Comédienne, Grand témoin

Débat animé par Vincent LOCHMANN, journaliste

3ème mercredi de la HALDE (2 mars 2011 de 9h00 à 12h00) La scolarisation des élèves handicapés : comment garantir le droit à l’éducation ? Centre d’Affaires Paris Victoire – 52, rue de la Victoire 75009 Paris. Merci de bien vouloir vous inscrire : mercredis.halde@halde.fr

Les mercredis de la Halde sont des rendez-vous qui réunissent des experts, personnalités qualifiées, et acteurs du champ social pour échanger sur des thématiques liées aux discriminations et à la promotion de l’égalité. A travers ces mercredis, la Halde a d’ores et déjà abordé les sujets suivants : « retraites des femmes » et « accès aux assurances ».