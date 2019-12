Un médicament contre l’ostéoporose remis en cause

Selon l’Agence Européenne du Médicament (EMA), la ranélate de strontium, plus connu sous le nom de Protelos et commercialisé par les laboratoires Servier depuis 2006, a finalement « montré un effet modeste dans le traitement des femmes et des hommes pour réduire leurs risques de fractures osseuses ».

Déjà placé sous la surveillance de l’EMA depuis 2007, en raison « des risques d’accidents thromboemboliques veineux et de réactions cutanées allergiques graves », celui-ci avait alors fait l’objet d’une mise en garde aux professionnels de santé pour qu’ils restreignent l’emploi du Protelos et une réévaluation du rapport bénéfice/risque du produit avait été initiée. Les autorités de santé européennes avaient alors considéré que celui-ci restait favorable sous réserve de nouvelles contre-indications.

En avril 2013, une évaluation européenne de routine du rapport bénéficie/risque de ce médicament, a mis en évidence une augmentation du risque d’infarctus du myocarde s’ajoutant aux risques déjà identifiés. Ce qui a conduit à une restriction de ce traitement à l’ostéoporose sévère, et à une contre-indication aux patients à risque cardiovasculaire, accompagné d’un renforcement des informations de sécurité présentes dans la notice du produit.

Début janvier, c’est une nouvelle évaluation du Comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (Prac) qui a remis en cause les effets du Protelos. Selon l’EMA, ce médicament entraîne pour ceux qui le prennent un risque accru de « problème cardiaque grave » notamment d’infarctus, un risque de formation de caillots sanguins et de thrombose. Le Comité relève aussi « plusieurs autres risques », comme des réactions graves de la peau, des troubles de la conscience, des crises de type épileptique ou encore des inflammations du foie ou une baisse du nombre de cellules sanguines.

Par conséquent, le Prac estime aujourd’hui que le rapport bénéfice/risque n’est plus favorable et réclame la suspension du Protelos. Les membres du Comité ont transmis leur recommandation au Comité des Médicaments à Usage Humain (CHMP) de l’EMA, lequel devrait prendre une décision dans les jours prochains.

De son côté, le laboratoire Servier a averti l’ensemble des agences de santé ayant enregistré le Protelos de la procédure en cours, et met en place un numéro vert pour les professionnels de santé et les patients (0 800 003 936).