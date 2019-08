Un médecin noir à la tête de la Santé américaine

Le Président Barack Obama a annoncé la nomination, le 13 juillet à la Maison Blanche du Dr. Regina Benjamin spécialisée dans les premiers soins aux plus démunis. Le Dr. Regina Benjamin a exercé auparavant au sein de la Direction médicale fédérale et comme professeur en santé rurale à la faculté de médecine de l’Alabama Sud, présidente en 2002 de l’Association de médecins de l’Alabama, devenant alors la première femme afro-américaine présidente d’une société médicale nationale. Elle fut également la première femme afro-américaine âgée de moins de 40 ans à être élue à l’ “American Medical Association Board of Trustees”. Elle reçut le Prix Nelson Mandela pour les droits à la santé et à l’humanité en 1998. Elle devra dorénavant diriger une administration de 6.000 personnes.