Un Marché du Travail inclusif : Aider les personnes à trouver un emploi et à le conserver

Obtenir un emploi reste le meilleur moyen de sortir de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Malheureusement, les populations les plus vulnérables de la société – par exemple les personnes handicapées et certaines minorités ethniques – sont trop souvent mises à la marge du marché du Travail. Pour de multiples raisons ces groupes peinent à trouver un emploi intéressant. L’absence de formation et le manque de compétences spécifiques ne leur permettent pas d’acquérir un emploi attractif et stable. Ces difficultés exposent ainsi les jeunes à des risques accrus de précarité. Les discriminations au sein du marché de l’emploi peuvent également nuire à certaines minorités comme les immigrés ou les communautés ethniques telles que les Roms. Par ailleurs, les infrastructures sur le lieu de travail ne permettent pas forcément l’embauche de personnel handicapé, discriminé ainsi dès le recrutement. L’Union européenne considère cette situation inacceptable et est déterminée à redéfinir un marché du travail ouvert à tous et pour tous.

Afin de briser ces barrières, la Commission européenne a demandé aux États membres de l’Union européenne de prendre activement part à la recherche de solutions pour des politiques plus inclusives et ainsi développer un marché de l’emploi plus égalitaire à l’égard des populations les plus sensibles. L’objectif est d’accompagner les personnes qui veulent et peuvent travailler, à trouver un emploi et les aider à le conserver. Au-delà de la promotion de l’égalité des chances, cette inclusion active incite les États membres à prendre des mesures pour répondre aux besoins des plus démunis tout en contribuant à stopper la pauvreté sur plusieurs générations.

Stimuler l’emploi

La Commission européenne recommande un développement du marché du Travail incluant plus de recrutements de personnes en situation précaire ou en situation de pauvreté et/ou d’exclusion sociale, mais également en développant et en investissant dans des politiques d’éducation et de formation. Les individus n’ayant pas ou plus l’habitude de rechercher un emploi ou de travailler, devront nécessairement être accompagnés et orientés dans leurs recherches. Cette participation active réclame davantage de soutien de l’économie sociale et de l’emploi protégé car tous deux constituent un levier important pour l’emploi des personnes en situation de précarité. Ceci pourrait se traduire par la développement de microcrédits à l’attention des jeunes entrepreneurs et des petites entreprises, ou par la création d’avantages financiers ou fiscaux incitant les employeurs à recruter plus de personnels issus de groupes en situation d’exclusion. Les États membres devraient également apporter un soutien à l’emploi des groupes vulnérables tels que les personnes handicapées. La législation du Travail, visant à lutter contre les discriminations doit être appliquée pour protéger les personnes en risque ou exclus du marché de l’emploi. La stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et solidaire souligne également l’inclusion comme moyen de construire une société plus juste. Cette stratégie définit une croissance inclusive permettant l’accès aux populations les plus défavorisées à des emplois plus gratifiants, d’investir dans des compétences, de lutter contre la pauvreté et ainsi moderniser le marché du Travail. Cette stratégie prévoit également le développement de la formation et des systèmes de protection sociale afin d’aider les gens à anticiper et gérer le changement et ainsi construire une société plus solidaire. Dans ce contexte, l’initiative phare d’Europe 2020 prévoit : « Un agenda pour de nouveaux emplois et compétences » et « La plate-forme européenne contre la pauvreté », deux initiatives d’une importance capitale.

De réels progrès

Beaucoup d’initiatives ont déjà été lancées à travers toute l’Europe pour rendre le marché du Travail plus inclusif. L’UE a donné ses nouvelles lignes directrices en matière d’emploi aux Etats membres, avec l’édition d’un guide dédié à la promotion de l’inclusion sociale et de la lutte contre la pauvreté. La Commission a récemment lancé “La Jeunesse en action”, une initiative visant à aider les jeunes à acquérir des compétences et de l’expérience pour trouver du Travail. Pendant de nombreuses années, le Fond Social Européen a été utilisé pour renforcer l’accès à l’emploi des groupes défavorisés à travers le financement de programmes de formation. L’UE soutient également le Fonds Européen pour l’Europe du Sud-Est (FEESE), qui vise à stimuler l’emploi et à aider les gens à sortir de la pauvreté. Ce fond fournit des microcrédits et divers types de financements à de petites entreprise. Depuis sa création en 2005, la FEESE a contribué à créer plus de 250 000 emplois dans une région ravagée par la pauvreté et l’instabilité politique. Parmi les bénéficiaires on note une fabrique de pain Moldave, qui a utilisé son prêt pour développer ses opérations, ainsi qu’un groupe de femmes serbes au chômage, qui a utilisé ces finances pour ouvrir et développer un magasin de vêtements pour enfants. Ces dernières années, de nombreux États membres ont introduit des mesures participant à aider les personnes handicapées sur le secteur du Travail. Par exemple, l’Estonie a adopté une loi prévoyant l’adaptation des lieux de Travail au moyen d’équipements adaptés et d’aides techniques. L’Allemagne offre un soutien financier aux employeurs formant des jeunes dont l’autonomie est faible ; et les Pays-Bas fournissent des pensions d’invalidité pour aider les personnes handicapées qui souhaitent retravailler. L’Année européenne 2010 continuera à sensibiliser le public sur l’importance d’ouvrir le marché du Travail à un public plus large, dans le but de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.