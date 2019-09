Un logiciel pour agir par la pensée

OpenViBE est un logiciel gratuit, issu d’un partenariat français, permettant d’agir par la pensée. Quatre applications ont déjà été développées. Financé par l’Agence Nationale de le Recherche, porté par l’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) et l’Inserm (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), ce projet sur les Interfaces Cerveau-Ordinateur (ICO ou BCI en anglais), est le fruit d’un travail de quatre ans. Le résultat est un logiciel simple et ergonomique, baptisé « OpenViBE ».

OpenVibe traduit ce qui se déroule dans le cerveau en commande informatique: une véritable “première” en France qui ouvre de nouvelles perspectives sur le plan du traitement du signal et l’optimisation des interfaces Hommes-Machines, mais aussi pour les recherches sur l’aide à la communication pour les personnes à mobilité réduite, sur le traitement de certains déficits neurologiques ou encore sur la compréhension du fonctionnement du cerveau. L’utilisation de ce logiciel nécessite le port d’un casque équipé d’électrodes. Pour le moment, quatre applications ont été développées. Trois dans le domaine de la réalité virtuelle et le jeu vidéo, une pour l’aide à la communication des personnes à mobilité réduite, permettant d’écrire sur un ordinateur par la simple pensée d’une lettre. (Source: INRIA)