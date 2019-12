Un « Livrophone » pour déficients visuels

Le 19 septembre dernier, le Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes a reçu du Ministère de la Culture et de la Communication le prix « Des Musées pour tous » pour sa politique d’accessibilité. Le prix a pour objet de distinguer une réalisation d’excellence concernant les aménagements, la médiation… pour les visiteurs handicapés, et ce, quel que soit le type de handicap. Riche de plusieurs années d’expériences et de collaborations avec des associations locales et nationales, le musée d’histoire de Nantes ne cesse en effet de renouveler ses pratiques dans le domaine de l’accessibilité pour tous.

L’enjeu de l’accessibilité a été intégré non pas comme une contrainte mais bien comme une richesse. Nombre de dispositifs conçus à l’origine pour le public handicapé peuvent bénéficier à l’ensemble des visiteurs : personnes âgées, familles avec des poussettes ou encore enfants. Depuis la réouverture du château et de son musée le 9 février 2007, quelque 5000 personnes handicapées ont visité le site dans le cadre de visites individuelles ou de visites en groupe.

AVEAM développe depuis de nombreuses années pour les sites culturels différents dispositifs destinés à faciliter la découverte des contenus par l’ensemble des publics. Fort de son expérience auprès de grands musées, Thierry Gascan, technicien de l’association, a mis au point en 1996 le « Livrophone». Cet outil de communication sonore et visuel, interactif et convivial, permet au visiteur de consulter les commentaires à son rythme. Le média est simple, actualisable à souhait, et peut fonctionner dans toutes les langues. Utilisé dans des musées et des sites tels que le musée de l’Air et de l’Espace à Paris, Océanopolis à Brest, le Château de Seneffe en Belgique, le sultanat d’Oman… il a reçu le prix de l’innovation au salon international des techniques muséographiques en 1997 à Paris.

« Miroir, mon beau miroir… »

L’exposition temporaire « Miroir, mon beau miroir… » présentée au musée d’histoire de Nantes a été l’occasion pour AVEAM, en partenariat avec le Château des ducs de Bretagne, d’adapter le Livrophone pour le public défi cient visuel. Cette réalisation s’est effectuée en collaboration avec l’Institut des Hauts-Thébaudières de Vertou (établissement public médico-social).

Le Livrophone est un livre sonore, de format A3 (29,7 / 42 cm), d’une quinzaine de pages.

Il comporte six portraits – Louis XIV, Charles X, Louis Philippe, Napoléon Ier, une fi gure allégorique de la République, Nicolas Sarkozy – à découvrir avec les yeux, les mains, les oreilles. Ces illustrations (tableaux ou photographies) en couleur sont recouvertes d’une transposition en relief transparente. Des cercles de couleur et des indications en braille permettent aux personnes malvoyantes ou non-voyantes de repérer les éléments les plus importants de ces portraits : couronne, légion d’honneur, sceptre… Deux symboles du pouvoir – la fleur de lys pour le pouvoir royal et les abeilles pour le pouvoir impérial – également en relief, complètent la présentation. Lorsqu’on tourne une page, un commentaire sonore se déclenche automatiquement, facilitant la lecture tactile.

Le Livrophone a été implanté dans l’espace des animations enfants et familles de l’exposition « Miroir, mon beau miroir… ». Il est posé sur un pupitre à hauteur des enfants et des personnes à mobilité réduite. La hauteur du dispositif répond aux critères d’ergonomie pour la lecture tactile. Il s’intègre dans le parcours de l’exposition comme un élément d’accessibilité et de confort pour tous

