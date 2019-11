Un livre témoignage sur l’ouverture à la différence

Evoquant avec l’optimisme au cœur le problème du handicap avec le sport en toile de fond. A travers une série de portraits croisés, nuançant l’être et le par le paraître, s’ajoutent trois rencontres avec Laurent, Romuald, tous âgés de 28 ans et Paul, 10 ans. Un second souffle qu’engendre la découverte de leurs différentes pratiques sportives, le lien qu’il créé avec autrui, l’échange avec le monde des valides mais aussi le formidable élan qu’il en ressort. Il en va bien souvent du sport comme de leur vie, souvent révélateur de talent et le talent n’a pas de handicap.

Jean-Marc Mouchet, Nantais d’origine, a travaillé une dizaine d’année en laboratoire puis quitte la chambre noire pour la lumière en 1990. Photo graphe indépendant depuis 1995, son activité oscille entre la presse et l’édition.

Il a obtenu le prix de l’image 2006, pour un ouvrage consacré au marathon.