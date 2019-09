Un livre sur l’identité de la personne « handicapée »

La dépendance des personnes âgées et des personnes handicapées est l’une des préoccupations principale du gouvernement cette année. Marcel Nuss défend avec conviction ce thème.

Avoir un handicap, qu’est-ce que cela signifie et implique aujourd’hui, pour la personne qui en est atteinte, ses proches, la société ? Comment (se) vivre avec un handicap, qui plus est lorsqu’il nécessite un accompagnement constant ?

Quel rapport peut-on avoir à son corps, un corps stigmatisé et stigmatisant ? À son intimité ? À sa sexualité ? Quel regard peut-on porter sur soi et comment peut-on « s’arranger » avec le regard des autres ? Être accompagné, scolarisé, travailler, voire rencontrer l’amour et vivre en couple, avoir une existence comme tout un chacun, ou presque (aucune vie n’est comparable à une autre), est-ce possible et, si oui, comment ?

Dans quel environnement, à quel prix ? Quelles sont les conditions requises pour prétendre être ou devenir indépendant, être correctement accompagné au quotidien et respecté dans ses choix et dans ses désirs ?



L’identité de la personne « handicapée », Marcel Nuss avec la collaboration de Véronique Cohier-Rahban, édition Dunod, 224 pages, 19,50 euros