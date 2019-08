Un livre sur le handicap réalisé à l’initiative d’ERDF

Retour sur un projet original symbole de l’engagement de cette entreprise en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées, ce livre présente les témoignages et analyses recueillis lors de conférences organisées par ERDF sur le thème de l’insertion des personnes handicapées dans le monde du travail. A l’occasion du 1er anniversaire de l’accord handicap en 2009, la mission handicap d’ERDF lance un projet original : neuf conférences régionales vont avoir lieu, au cours desquelles interviennent des salariés d’ERDF en situation de handicap, ou parent d’un enfant handicapé ou encore médecin du travail.

Ce sont ces témoignages qui servirent de point de départ d’échanges avec des intellectuels (sociologues, philosophes, anthropologues, médecins, sémiologues, etc.). Certains, comme Françoise Héritier, professeur au Collège de France, ou encore Robert Misrahi, philosophe, ayant acquis une réputation internationale.

Une démarche globale en faveur du handicap

Plus qu’un livre, c’est toute une démarche qui est à l’œuvre en faveur du handicap : les droits d’auteur de cet ouvrage, imprimé par une Entreprise Adaptée qui emploie des personnes handicapées (la société DSi), seront cédés à l’association des donneurs de voix (ADV) qui met gratuitement à la disposition des personnes aveugles et malvoyantes, des livres et des revues enregistrés sur un support audio. Pour une plus grande accessibilité, l’Eternel Singulier sera téléchargeable sur ITunesStrore et Amazone

« L’éternel singulier, questions autour du handicap », Editions Le bord de l’eau.

