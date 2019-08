Un livre sur le Handicap en entreprise

A LIRE

Engageriez-vous une personne handicapée ? Toutes les entreprises de plus de 20 salariés sont soumises à cette obligation légale. Certaines préfèrent verser une contribution aux organismes désignés par la loi. Mais d’autres la considèrent comme un défi à relever.

Ce livre apporte des réponses aux nombreuses questions que soulève le handicap en entreprise : Comment trouver les candidats potentiels, les jeunes diplômés qualifiés ? Comment les contacter ? Comment parler du handicap lors de l’entretien d’embauche ? Comment aborder l’adéquation poste/handicap ? Comment envisager un emploi durable ? Quelles évolutions de carrière proposer ?

Illustré de nombreux exemples issus de l’expérience professionnelle et personnelle de l’auteur, cet ouvrage apporte des outils et propose également une réflexion de fond sur la différence. Ce faisant, il nous invite à repenser le management et l’entreprise.

En effet, attirer les talents et les compétences individuelles, savoir les conserver tout en améliorant les performances de l’entreprise est la préoccupation quotidienne des dirigeants, gestionnaires des ressources humaines et managers. Et pour y répondre, les organisations ne peuvent plus se permettre de faire l’économie du management de la singularité.

En abordant ce sujet par la perspective du handicap, Guy Tisserant nous amène à réfléchir à la place que l’entreprise accorde à l’individu et à questionner nos préjugés. Loin de donner des leçons, il élargit nos perspectives et nous incite à développer nos capacités d’écoute et d’ouverture.

Guy Tisserant, Édition Pearson, 20 euros