Un livre sur l’approche comportementale de l’autisme

L’absence de consensus entre professionnels dans le traitement de l’autisme désoriente les parents et nuit grandement aux progrès de sa compréhension et de sa thérapeutique. Leaf, McEachin, Taubman et leurs collègues traitent dans ce livre un certain nombre de thèmes auxquels peu de personnes veulent s’attaquer.

En premier lieu, ils rappellent certains faits établis sur l’ABA (Analyse du comportement appliquée aux troubles du développement) et expliquent ensuite de manière détaillée les études menées par Ivar Lovaas. Ses recherches sur le traitement de l’autisme sont nées de travaux précédents sur la théorie de l’apprentissage et ont donné jour finalement à l’impressionnante variété de méthodes d’enseignement A.B.A. qui sont actuellement disponibles.

Les auteurs décrivent également – et critiquent – les nombreuses idées fausses que certains parents et professionnels ont sur l’ABA : par exemple, les méthodes d’enseignement ABA transformeraient les enfants en robots ou l’enseignement ABA serait réalisé dans un environnement stérile et isolé et non pas dans un environnement naturel. Les auteurs soulignent que des données recueillies maintenant depuis des dizaines d’années viennent conforter les méthodes utilisées en ABA.

Ils offrent au lecteur de base intéressé par ce sujet un guide sur ce qu’il faut penser de ces traitements de l’autisme « trop beaux pour être vrais », et sur les questions qu’il faut savoir poser pour identifier les techniques qui se fondent sur une recherche reconnue sur le terrain et celles qui sont fondées sur des intuitions, des hypothèses ou une expérience clinique non encore validée.

L’approche comportementale de l’autisme, Bonnes et mauvaises pratiques, ce qu’il faut en dire, Ron Leaf, John McEachin, Mitchell Taubman, 30 euros.