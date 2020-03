Un livre de beauté en Braille

Yves Rocher s’associe depuis 2002 à HandiCaPZéro pour offrir aux femmes malvoyantes et non-voyantes un accès en toute autonomie aux produits de soin, de maquillage et aux parfums. Pour cette dixième édition, 5200 exemplaires adaptés du catalogue Livre Vert de ma Beauté (Braille et audio) sont mis en circulation.

4600 livret seront expédiés gratuitement aux personnes qui en feront la demande au numéro vert de HandiCaPZéro : 0800 39 39 51, sur le portail web handicapzero.org ou par mail à contact@handicpzero.org. Les 600 autres seront consultables dans les points de vente Yves Rocher afin d’accompagner les clientes non et malvoyantes dans leur shopping.

Une version audio





Édité en Braille, le Livre Vert est également disponible en audio et depuis l’année dernière sur CD Audio au format Daisy. Conçu avec des personnes déficientes visuelles pour des personnes déficientes visuelles, ce système audio innovant permet une écoute intuitive et personnalisée du Livre Vert au plus près de ce que serait le feuilletage d’un magazine. On navigue dans l’enregistrement audio, on choisit ce que l’on souhaite écouter en allant d’un chapitre à l’autre ou en posant des signets pour accéder directement à ses contenus.

Étiquettes tactiles





Pour ne pas confondre un produit avec un autre et parce que l’accessibilité et le confort ne doivent pas s’arrêter à l’entrée de la salle de bain, le Livre Vert de ma Beauté s’accompagne d’une sélection de 66 étiquettes en Braille et en caractères agrandis, à coller sur les emballages