Un Livre blanc sur les serious games

Devant le succès grandissant des serious games, de plus en plus utilisés par les services RH pour dynamiser leurs recrutements, Régions Jobs publie un livre blanc pour décrypter cette nouvelle tendance. « Alors qu’ils étaient considérés comme chers et réservés aux grandes entreprises il y a peu, les jeux sérieux commencent à se démocratiser. La mutualisation de plusieurs entreprises sur un même jeu peut ainsi en faire baisser le coût. L’avènement du recrutement par compétences ouvre également la porte à une utilisation plus fréquente et utile. Formation, intégration des nouveaux ou recrutement, les serious games peuvent être utilisés pour différents buts ». Consultez-le sur : www.groupe.regionsjob.com