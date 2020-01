Un lien entre l’obésité de la mère et l’enfant autiste

Une étude américaine parue lundi établit un lien entre l’obésité ou le diabète de la mère, et les enfants atteints d’autismes. De quoi inquiéter, en ces temps où l’obésité est devenue un vrai fléau chez les jeunes.

Les femmes obèses ou diabétiques ont-elles plus de risque de donner naissance à un enfant atteint de troubles mentaux ? Une étude américaine montre en tout cas qu’il existe une corrélation entre l’obésité ou le diabète de la mère et les problèmes psychologiques des enfants. Publiés dans le magazine Pediatrics, les résultats sont porteurs de sérieuses préoccupations en termes de santé publique, selon les chercheurs. Sur 1004 couples mère-enfant de Californie, la moitié avait des enfants atteints d’autisme. Une femme obèse ou atteinte d’un diabète pendant sa grossesse est deux fois plus sujette à avoir un enfant atteint de trouble quelconque du développement, et a 67 % plus de risques d’avoir un enfant autiste. Selon l’étude, plus de 20 % des mères ayant un enfant autiste ou atteint d’un retard de développement étaient obèses pendant la grossesse. Tandis que 14% des mères ayant eu des enfants normaux étaient obèses lors de la grossesse. L’université de Californie alerte que tout cela pourrait avoir des répercutions en termes de santé publique.

(Avec AFP)