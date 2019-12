Faciliter le quotidien des patients diabétiques malvoyants, non-voyants ou simplement âgés. C’est l’objectif du nouveau lecteur de glycémie AutoSense, développé par la société Aximed international. Premier laboratoire à avoir conçu un lecteur de glycémie parlant (SensoCard Plus), Aximed a aujourd’hui décidé de perfectionner cet outil afin d’augmenter l’autonomie de ses utilisateurs.

« Ce nouveau lecteur est auto-codé et a une ergonomie optimisé. Il traduit vocalement aux patients les indications pour effectuer l’analyse de glycémie ainsi que son résultat, parallèlement à l’affichage d’écran, expliquent les concepteurs. Il enregistre en mémoire les 500 derniers résultats afin de sécuriser la lecture. Un kit de connexion PC permet au patient de communiquer plus simplement avec son médecin traitant. Notre gamme sera disponible dans toutes les pharmacies et elle sera prise en charge intégralement par la Sécurité Sociale.

Pour un patient diabétique et non-voyant, l’aide d’une infirmière est prise en charge par la Sécurité sociale. Pour un patient équipé d’un lecteur AutoSense Voice, l’aide de cette infirmière n’est plus nécessaire. En effet, un patient malvoyant ou non-voyant qui utilise un lecteur de glycémie parlant n’a plus besoin de l’assistance d’une infirmière, contrainte de se déplacer plusieurs fois par jour (pour les patient diabétiques de type 1, cela peut aller jusqu’à 8 fois par jour) qui se voit prémunir d’un regain d’autonomie dans la vie quotidienne. De fait, nous essayons chaque jour de contribuer à une meilleure prise en charge du diabète ».

Tous les documents techniques, les manuels ainsi que les descriptifs et les codes ACL sont disponibles et téléchargeables sur le site : www.aximed.com