Un label “Bien vieillir” pour les villes qui soignent leurs aînés

Afin de préparer la société au vieillissement de la population, Roselyne Bachelot, Ministre de la santé et des Sports et Nora Berra, Secrétaire d’État chargée des Aînés, lancent le projet : “Bien vieillir, vivre ensemble”. Ce nouveau label sera décerné aux communes qui participeront au plan national “Bien vieillir 2007-2009”. D’ici 2030, 28 % de la population aura plus de 65 ans et 60 % des Français seront citadins. Pour le gouvernement, c’est maintenant qu’il faut agir. Il est nécessaire de mettre en place dès aujourd’hui les structures adaptées pour que les seniors puissent vivre correctement. Pour Roselyne Bachelot et Nora Berra, ce plan d’action doit passer par l’échelon communale.

Le label “Bien vieillir, vivre ensemble” s’inscrit dans le plan national “Bien vieillir 2007-2009” porté par le Ministère de la santé et le Ministère du travail.

Organisé en partenariat avec l’Association des Maires de France (AMF) et l’Association parlementaire “vivre ensemble”, le label “Bien vieillir, vivre ensemble” a pour objectif de favoriser le rôle de la politique locale en faveur des aînés. Dans chaque ville participante, un élu municipal sera désigné comme référent et sera le coordinateur du programme.

Après avoir rempli un dossier de candidature, la commune s’engagera à respecter le cahier des charges établi sur cinq ans :

– Année 1 : Réaliser un audit de la commune ;

– Année 2 : Elaborer un plan d’action sur trois ans ;

– Années 2 à 4 : Mise en place du plan d’action ;

– Année 5 : Evaluation des actions menées.

Les communes pourront s’appuyer sur tous les projets novateurs qui auront été réalisés afin d’améliorer le quotidien des aînés grâce au réseau national et international de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Source : Ministère de la Santé et des Sports/Secrétariat d’Etat chargé des Ainés, “Bien vieillir, Vivre ensemble”