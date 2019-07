Un kit de sensibilisation au handicap dans l’entreprise

Le Groupe JLO vient de mettre un place un kit de sensibilisation au handicap personnalisable à destination des PME/PMI qui n’ont pas de dispositif spécifique (accord ou convention Agefiph) mais qui souhaitent s’engager en faveur du handicap. Réalisé par les consultants experts de JLO Emploi et JLO Conseil, le kit est composé de 5 outils personnalisables, avec le logo de l’entreprise et ses contacts :

– Une plaquette de sensibilisation : « Le bon choix des vocables, l’analyse professionnelle des situations et l’expérience du cabinet JLO Conseil sur la thématique du handicap ont permis de traiter ce sujet sans tomber dans l’excès compassionnel », précise JLO. Au sommaire de la plaquette : « La santé dans l’entreprise, parlons-en ! », « Quand la situation de santé génère un handicap… », « Les différentes typologies de handicap », « Comment l’entreprise peut-elle accompagner le salarié ? », « Les coordonnées des acteurs internes et externes pour accompagner toute démarche personnelle ». Cette plaquette peut être envoyée au domicile de chaque collaborateur, remise individuellement sur le lieu de travail, ou être mise à disposition dans les services RH.

– Une affiche d’information installée dans les locaux de l’entreprise pour informer de la prise en compte par l’employeur de la santé de ses collaborateurs avec une explication du combat mené dans l’entreprise contre les a priori liés au handicap, et les coordonnées des acteurs internes et externes pour accompagner toute démarche personnelle.

– Un mini-film de sensibilisation choisi parmi les 14 épisodes issu de la série des Sensiclips réalisés par le cabinet JLO Conseil. Sur un format de 1,30 minute, le film choisi peut être diffusé dans les salles de restaurant et de pause. Il est également possible de l’inclure dans les sessions d’intégration des nouveaux entrants ou dans les sessions de formation ad hoc. Les 14 films ont été sous-titrés pour répondre aux normes d’accessibilité mais aussi pour être utilisés dans des lieux où l’installation d’un dispositif sonore n’est pas possible. Chaque entreprise peut consulter cette série sur le site dédié : www.sensiclip.fr.

– Un module de e-Learning proposant une formation interactive et animée de 15 minutes pour tout savoir sur le handicap. Compatible PC ou Mac, cette application ne nécessite pas d’installation particulière et est accessible aux non-voyants.

– Une annonce gratuite pendant trois mois sur le site d’offres d’emploi www.ikwol.fr, le site emploi handicap du groupe JLO, qui crée le lien entre experts et handicap, pour intégrer plus facilement un profil compétent dans l’équipe.

Pour en savoir plus : www.jlo-conseil.com