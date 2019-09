Un jour pour découvrir les métiers de la protection sociale

Le Groupe Mornay* renouvelle sa participation à l’opération « un jour, un métier » qui consiste à accueillir des travailleurs en situation de handicap le temps d’une journée, en binôme avec un salarié valide. Une action qui vient conforter l’engagement de l’entreprise en faveur de l’insertion professionnelle des personnes atteintes de handicap.



Cette journée poursuit 4 objectifs :

– Faire découvrir de nouveaux métiers à la personne en situation de handicap

– Faire découvrir le secteur d’activité de l’entreprise et valoriser le métier exercé par des collaborateurs

– Balayer les idées reçues liées au handicap

– Entrer en relation, et sans engagement, avec des demandeurs d’emploi en situation de handicap dont les profils peuvent intéresser le Groupe Mornay



En 2007, le Groupe Mornay avait déjà accueilli 10 personnes à son siège et au sein de ses directions régionales.



Cette initiative s’inscrit dans la politique plus globale développée par le Groupe Mornay, tant au niveau de la gestion de ses ressources humaines que de son action sociale auprès de ses adhérents.



Le groupe a initié en 2006 une réflexion sur la diversité et la lutte contre toute forme de discriminations dans le cadre d’un diagnostic diversité réalisé en lien avec IMS – Entreprendre dans la cité. L’entreprise s’apprête à signer prochainement une convention de partenariat avec l’Agefiph. Enfin, lLes politiques et les actions relatives au handicap sont désormais coordonnées par une chargée de mission handicap, dont l’arrivée confirme la volonté d’implication forte de l’entreprise dans ce domaine.



En outre, dans le cadre de son action sociale, le Groupe Mornay offre des services spécifiques à ses cotisants et à leurs proches confrontés au handicap. Au-delà des dispositifs de soutien financier et d’aide aux aidants, les équipes sociales Mornay proposent d’accompagner l’insertion ou la reconversion professionnelle et conseillent les entreprises adhérentes qui souhaitent recruter des personnes handicapées.

* Le Groupe Mornay est un groupe de protection sociale