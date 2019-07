Un jeune perpignanais handicapé porté disparu

Un avis de recherche a été lancé suite à la disparition d’un jeune homme âgé de dix-sept ans. Ce dernier, David Cargol, a quitté son domicile de la place du Puig à Perpignan dimanche dernier, vers 10 h 30. Depuis, sa famille, qui a signalé les faits auprès de la police, n’a plus le moindre signe de vie…Une disparition d’autant plus inquiétante pour ses proches que le jeune homme souffre d’un handicap à un bras et à une jambe et a de grandes difficultés pour se déplacer. Il aurait pris 140 euros avant de partir et n’aurait emporté aucun papier.

Toute personne susceptible de fournir des renseignements sur cette affaire est priée de contacter au plus vite le commissariat au 04 68 35 70 00