Un jeu vidéo sur la prévention du sida

L’UNESCO annonce la sortie du premier jeu multimédia interactif de prévention du VIH pour les jeunes, disponible en anglais, en français et en russe. Le jeu Fast Car : rouler en toute sécurité autour du monde est un outil éducatif et de divertissement conçu pour fournir aux jeunes des informations exactes et fiables sur la prévention du VIH et promouvoir des comportements sains.

>> Télécharger le jeu