Un jeu en faveur de l’emploi des personnes handicapées

Du 1er au 30 avril, Yoola et Synchrone technologies s’engagent pour l’emploi des personnes handicapées avec l’opération JEU POSTULE : « Déposez votre CV et partez pour les JO de Londres 2012 »

Afin de répondre à ses besoins de recrutement, Synchrone technologies s’associe à Yoola, voyagiste dédié aux personnes en situation de handicap, pour une opération en faveur de l’emploi des personnes handicapées. Les deux partenaires lancent le jeu concours JEU POSTULE, à destination des travailleurs en situation de handicap disposant d’un diplôme ou d’une expertise dans le secteur de l’Informatique et des Télécoms. Cette opération leur permet de proposer leur CV à l’adresse jeu_postule@yoo.synchrone-cv.com, du 1er au 30 avril.

Chaque CV reçu sera traité par les équipes RH de Synchrone technologies, qui procéderont aux entretiens de recrutement pour les profils correspondant aux opportunités immédiates, et effectueront un suivi personnalisé des autres candidats, avec un objectif de recrutement sur le moyen ou long terme.

« Les personnes en situation de handicap peuvent penser que nos opportunités, publiées sur les sites emploi et autres supports, ne les concernent pas, et cela malgré les actions que nous menons en ce sens. C’est pourtant tout le contraire, et c’est ce que nous souhaitons démontrer grâce à cette opération, qui amène nos offres de recrutement au cœur des cercles d’influences du monde du handicap tels que la Fédération Française Handisport, les Maisons Départementales des Personnes Handicapées, etc. », explique Aurélie Vanden Bil, Responsable RH de Synchrone technologies.

« L’idée n’est pas seulement de faire du conseil pour augmenter notre chiffre d’affaires mais aussi d’avoir un impact social auprès des employeurs et des employés. Le savoir-faire que nous avons acquis nous permet d’aider les entreprises dans le recrutement et l’intégration de travailleurs handicapés. Tout le monde y gagne », explique Malik Badsi, fondateur de la société Yoola.

Au terme de l’opération, les CV des participants seront comptabilisés et scellés. La société Yoola procèdera à un grand tirage au sort et désignera deux gagnants. Ils remporteront chacun un séjour accessible pour deux personnes aux Jeux Olympiques de Londres (trajet au départ de Paris ou province, hôtel en petit-déjeuner, transferts vers l’hôtel et les sites des JO, billetterie officielle pour une épreuve, visite guidée).

