Un Japonais en situation de handicap visite le Mont-Saint-Michel à l’aide d’un robot

LE MONT-SAINT-MICHEL (Manche), (AFP) – Un Japonais infirme de 49 ans a réalisé mardi matin son rêve de visiter le Mont-Saint-Michel en parcourant les ruelles et les nombreux escaliers du site, porté par un homme aidé d’un robot d’assistance musculaire.

Seiji Uchida ne peut plus marcher depuis un accident de moto survenu il y a 27 ans, et il était transporté sur le dos d’un homme ayant endossé une sorte de combinaison robotique, le robot HAL (Hybrid Assistive Limb). Plaqué le long du corps d’une personne, cet “exo-robot” de 25 kilos lui donne des forces surhumaines. Alimentée par une batterie, la structure extérieure HAL, qui entoure le dos, suit les jambes et les bras, est bardée de capteurs. Ces derniers détectent le signal d’activation des muscles humains émanant du cerveau.

L’ensemble se met en mouvement, grâce à des micromoteurs, et prend en charge le travail musculaire requis pour porter une masse, marcher ou monter des escaliers. “Je souhaite montrer à mes enfants qu’avec un handicap on peut affronter tout ce qu’on veut”, a affirmé à la presse, souriant, M. Uchida, qui n'”abandonne pas l’idée de remarcher un jour”.

Arrivé au sommet de l’abbaye après une ascension d’une heure trente entamée vers 8h00 sur un Mont encore désert, rythmée par quelques pauses, M. Uchida a admiré la vue, en riant, se disant “très heureux”.

“Je voudrais que le Mont Saint-Michel reste comme il est et que les handicapés puissent le visiter”, a dit M. Uchida, vêtu d’un tee-shirt portant l’inscription “je ne l’abandonne jamais”, en français. M. Uchida, qui est notamment président de l’association de curling pour les personnes handicapées au Japon, était accompagné de sa femme et de ses quatre enfants. Par la suite, il a l’intention de visiter le maximum de sites classés, grâce au robot HAL.

Joyau de l’Occident médiéval, construit sur un îlot rocheux au milieu de grèves immenses soumises au va-et-vient de puissantes marées, à la limite entre la Normandie et la Bretagne, le Mont-Saint-Michel est inscrit au Patrimoine mondial depuis 1979.

La firme japonaise Cyberdyne, créée par un grand roboticien nippon, avait annoncé en octobre 2008 que le HAL allait faire ses premiers pas commerciaux dans des hôpitaux pour aider le personnel de soins à porter les malades.