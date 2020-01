Un homosexuel du Gard attaque L’établissement français du Sang

En janvier dernier Roselyne Bachelot, Ministre de la Santé, affirmait dans les colonnes du journal Libération l’exclusion des homosexuels du don de sang. La Ministre s’était alors défendue de toute homophobie ou de toute discrimination à l’égard des homosexuels parlant d’un risque bien trop élevé et de sécurité transfusionnelle, le VIH touchant de 10 à 18% des homosexuels contre 0.2% dans le reste de la population.

Un homosexuel de la région d’Ales (Gard) a porté plainte contre l’Établissement français du sang qui, le 27 mars dernier, lui a refusé un don de sang. Parlant d’une situation “rabaissante” et “humiliante” car fidèle et en couple depuis plus années, ce jeune homme de 28 ans a décidé de porter l’affaire en justice pour discrimination. Son avocat affirme que l’arrêté ministériel excluant les homosexuels du don du sang est “contraire à la directive européenne de 2004, qui parle de comportements et pas d’orientation sexuelle”.

Egalité des critères pour tous

On se souvient qu’en janvier dernier, Act-up Paris avait protesté contre cet arrêté parlant d’une mesure non justifiée sanitairement. L’assocation avait précisé que les nouvelles contaminations concernaient désormais davantage les hétérosexuels et que de nombreux pays avaient ouvert le don du sang aux homosexuels au nom de « l’égalité des critères pour tous » sans pour autant mettre en péril la sécurité transfusionnelle. Rappelons qu’Act-up Paris continue d’exiger l’ouverture du don du sang aux homosexuels avec notamment l’élaboration d’un questionnaire préalable au don du sang basé sur des données fiables et non discriminatoires de santé publique.