Un homme tétraplégique de l’Ontario atteint le Pôle Nord

David Shannon, âgé de 46 ans, paralysé après avoir été blessé à la moelle épinière, a atteint sa destination samedi avec son partenaire d’expédition, l’avocat Christopher Watkins, âgé de 40 ans et également de Thunder Bay.

Les deux hommes ont affirmé s’être lancés dans cette aventure afin de susciter une prise de conscience vis-à-vis de l’accessibilité pour les personnes handicapées et pour démontrer comment les obstacles peuvent être surmontés en faisant preuve de persévérance. Shannon et Watkins, qui ne manquent pas d’humour, ont posé un panneau de stationnement réservé pour personnes handicapées au Pôle Nord, afin de célébrer la réussite de leur randonnée. Le parcours n’a cependant pas été de tout repos. La blessure médullaire de M. Shannon a affecté sa capacité à maintenir la chaleur de son corps dans le froid glacial. Il a aussi été victime d’une grave infection. Son collègue a, pour sa part, été frappé de froidure aux doigts et a été coupé à un pied.

Les deux hommes sont exténués et se reposent en Norvège. Ils devraient être de retour au Canada dans quelques jours.