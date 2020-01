Un homme handicapé construit sa propre voiture électrique.

Mahmoud Mujahed, un Palestinien âgé de soixante-quatre ans, est handicapé moteur. Ne pouvant marcher qu’avec l’aide de béquilles, l’homme avait dû quitter son emploi dans une pharmacie du fait de son handicap et du prix des transports publics. Las d’attendre les taxis, il a décidé de fabriquer sa propre voiture. Il ne lui aura fallu que deux semaines pour réaliser son véhicule, qui fonctionne grâce à une petite batterie de douze volts et un système informatique. La véhicule atteindrait une vitesse maximale de 130 km/h et son créateur espère bien faire reconnaître son invention par l’Etat, afin de pouvoir en faire profiter d’autres personnes à mobilité réduite.