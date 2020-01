Un HandiClubEmploi pour regrouper parlementaires et professionnels

Martine Carrillon-Couvreur, députée de la Nièvre et présidente du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées a lancé en mars le HandiClubEmploi. Objectif : favoriser la rencontre entre tous les acteurs œuvrant pour l’employabilité et l’accessibilité au marché du travail des personnes handicapées.

Le constat est saisissant. Près de vingt-cinq ans après les premières lois sur le handicap en entreprise – malgré la loi de 2005 imposant aux entreprises et établissements publics, d’employer des personnesen situation de handicap à hauteur de 6% de la masse salariale – le taux de chômage des personnes handicapées reste deux fois plus élevé que celui de l’ensemble de la population française. Sans compter que pour près de 85 % d’entre elles, le niveau scolaire ne dépasse pas le CAP.

« HandiClubEmploi, composé tant de parlementaires que de représentants d’entreprises réfléchira aux freins que rencontrent les personnes handicapées pour accéder aux études, à la formation et ensuite au monde du travail, explique Richard Ozwald, directeur de la diversité, de l’inclusion sociale et de la mission handicap de la Société Générale, partenaire et promoteur du HandiClubEmploi. L’idée est d’identifier les bonnes pratiques à généraliser et de mettre en place des dispositifs innovants pour faciliter l’accès à l’emploi des handicapés, comme par exemple des partenariats entre entreprises et écoles ou universités en amont du recrutement. »

Première structure du genre en France, ce club permettra de réunir 3 fois par an lors de déjeuners-débats des professionnels de grandes entreprises ou PME et des parlementaires spécialistes de la politique publique du handicap. Ces rendez-vous institutionnels en marge des groupes d’études sur le handicap du parlement seront un lieu d’échanges constructifs sur les réalités du terrain et les dispositifs à encourager pour une meilleure application des lois.