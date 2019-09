Un handicapé tué par un Taser aux Etats-Unis

“La plainte a été déposée (mercredi) matin pour réclamer justice pour violation des droits civiques à l’encontre d’Iman Morales quand la police lui a tiré dessus avec un Taser, ce qui a fait qu’il est tombé tête la première sur le sol”, a déclaré à l’AFP l’avocat de la famille de la victime Seth Harris.

Iman Morales est mort en septembre dernier après une chute devant son immeuble d’habitation, après avoir reçu une décharge électrique de 50.000 volts. Il était nu et agitait une lampe fluorescente devant les agents des forces de l’ordre dans un escalier de secours, lorsqu’il a été atteint par le Taser et est tombé tête la première sur le trottoir.

Une vidéo amateur de l’incident a été diffusée dans le monde entier via le site Internet Youtube, et a causé un intense débat sur l’utilisation de ce type d’armes électriques contre des personnes désarmées.”Nous réclamons justice et nous voulons une réévaluation des règles et des protocoles appliqués par la police de New York au sujet de l’utilisation des Taser”, a indiqué M. Harris. Une semaine après le décès d’Iman Morales, le lieutenant Michael Pigott, l’officier qui avait ordonné le tir de Taser, s’est suicidé.

Source : AFP