Un handicap pour mille aptitudes au Trocadéro samedi 14 mai

« Un handicap pour 1000 aptitudes » est un évènement qui vise à valoriser les aptitudes des personnes en situation de Handicap et à rappeler les principes touchant à l’égalité des chances et aux droits de l’Homme.

C’est pourquoi cet évènement est basé sur la pratique de la musique et plus particulièrement de la Samba, en formant un orchestre composé à la fois de personnes en situation de handicap et de personnes valides…

Vous êtes en situation de handicap, venez nombreux nous rejoindre !

Vous pourrez retrouver Stéphanie Xeuxet sur le stand Accès Culture lors de la manifestation à partir de 14h !

Métro Trocadéro lignes 6, 9 / Bus 22, 30, 32, 63, 72, 82

Participation gratuite et entrée libre

Possibilité de vous inscrire mais non nécessaire, par mail sur contact@handiexpert.org

Pour toute information complémentaire, HandiExperh, l’organisateur est à votre disposition au 03 20 99 45 75