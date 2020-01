“Un handicap ne change rien, une journée pour tout changer”

Le 14 juin, partout en France, 170 restaurants du Groupe Flo ouvriront leurs portes à plus de 300 personnes handicapées en recherche d’emploi pour leur faire vivre l’expérience de la restauration, réputée non accessible. À l’occasion de cette 2nde édition de la Journée Nationale du Handicap du Groupe Flo, les participants pourront découvrir les métiers, se mettre en situation, évaluer leurs aptitudes et se voir proposer un emploi à l’issue de la journée.

Chacun des restaurants du Groupe FLO accueillera deux travailleurs handicapés pour leur faire vivre le quotidien des équipes. En salle et en cuisine, ils découvriront les exigences des métiers de la restauration, observeront et échangeront avec les professionnels, tout simplement. À la clé de cette journée : la possibilité de rejoindre le Groupe Flo via un emploi, une alternance ou un stage.

Une opportunité à saisir qui permet de retrouver confiance, repères et possibilité d’envisager un avenir professionnel comme le précise Florent, embauché en CDI comme 1er commis de cuisine à l’issue de la 1 ère Journée du Handicap « C’est faisable ! On n’est pas tout seul. On est accompagné et c’est rassurant. C’est comme une famille solidaire qui nous donne du soutien. C’est tout ce que j’attendais. Enfin une situation stable, un emploi en CDI. C’est revalorisant. C’est un rêve qui se réalise ».

À cette occasion, le Groupe Flo lance son 1er Concours en ligne permettant aux collaborateurs de voter sur leur blog www.lesechosdelassiette.com du 30 mai au 8 juin pour les plus belles initiatives menées par ses établissements en faveur du handicap. Après le vote d’un jury spécial, un Trophée sera remis à l’établissement qui aura remporté le plus grand nombre de suffrages.

Pour en savoir plus : www.groupeflo.com et www.groupeflo-recrute.com