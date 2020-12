Un Handicafé à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense le 6 mars

Listen to this article Listen to this article





Le 6 mars 2012 de 10h00 à 12h00, dans le Hall du bâtimentB, à l’Université Paris Ouest Nanterre-La Défense*, la mission handicap universitaire/CACIOPE et la FÉDÉEH organise un forum entreprises dit « Handicafé© » en partenariat avec l’association étudiante Handiversité et L’ADAPT (association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées).

Cet Handicafé s’inscrit dans le cadre de la Campagne Etudiante Pour l’Emploi des Jeunes Handicapés initiée par la FEDEEH auprès des établissements de l’enseignement supérieur (Universités et grandes écoles).

Les entreprises et les étudiants et diplômés handicapés se retrouveront dans un cadre convivial de recrutement où des boissons froides et chaudes ainsi que des gâteaux seront servis. Les entreprises présentes disposeront d’un espace personnel pour rencontrer *30 personnes étudiantes ou diplômées dont le niveau d’études varie de bac +2 à bac +4 et 5, en recherche de stage, un contrat de professionnalisation ou d’alternance, voire d’un premier d’emploi.

Pour rendre ces rencontres les plus profitables possibles, La FEDEEH et le Service Handicap de l’université Paris Ouest privilégient la diversité des employeurs et recherchent la meilleure adéquation possible entre les postes à pourvoir et les profils des candidats.

Inscription sur handicafe-fedeeh@hotmail.fr