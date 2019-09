Un guide pour passer l’été en toute sérénité

Les ministères du Développement durable, de l’Intérieur et de la Santé, en partenariat avec la Sécurité routière, l’Inpes, et l’Ademe, proposent Le Guide de l’été pour des vacances réussies, un guide pratique répertoriant les principaux gestes à adopter pour passer des vacances sereines. Diffusé à plus d’1 million d’exemplaires aux péages autoroutiers et téléchargeable sur les sites internet des différents partenaires, ce guide permettra à chacun d’éviter certains désagréments liés aux vacances.

Constitué d’illustrations, de trucs et astuces, de quizz ou encore de chiffres clés, ce guide pratique et ludique permettra à chacun d’adopter les bons réflexes avant et pendant les vacances. Composé de 12 pages, Le Guide de l’été pour des vacances réussies délivre des conseils pour se protéger du soleil et de la chaleur, profiter d’un barbecue en toute sécurité, adopter les bons gestes sur la route des vacances ou encore passer des vacances écologiques.

Les vacanciers pourront également consulter le site VacancesRéussies.mobi durant l’été pour rédiger des pense-bêtes avant le départ, consulter les numéros d’urgence ou encore découvrir les gestes de premiers secours.

Les estivants pourront obtenir le guide pratique lors de leur passage aux péages d’autoroutes entre le 29 juillet et le 1er août prochains et du 5 au 8 août.