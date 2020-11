Un guide pour déjouer les pièges de la défiscalisation

Listen to this article Listen to this article

Fondatrice de l’Adim*, « association de consommateurs victimes de mauvaises pratiques portant sur des opérations de défiscalisation », Claudy Giroz a aidé des milliers de d’investisseurs désespérés, au bord du suicide. Elle vient de publier Défiscalisation ou défricalisation ? aux éditions Le porte-voix.





Avec cet ouvrage, l’auteur conseil et guide le lecteur pour réussir une défiscalisation. Claudy Giroz porte également secours aux investisseurs piégés en expliquant la démarche à suivre pour annuler une vente, suspendre provisoirement ses mensualités d’emprunt et changer de gestionnaire.

Le livre de plus de 400 pages comprend enfin un volet consacré aux avocats avec les stratégies judiciaires. Vous trouverez aussi et une compilation de jurisprudences et de jugements récents.

* L’Adim, Association de défenseur des investisseurs et Mandataires.





Défiscalisation ou défiscalisation ?, Claudy Giroz, éditions Le porte-voix, 25 euros.





Il est possible de commander se livre sur www.adim.assoc.free.fr