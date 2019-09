Un guide juridique pour défendre et connaître ses droits

Le droit des personnes handicapées semble de plus en plus reconnu dans ses grandes lignes tant par la société civile que par le monde du travail. Mais qu’en est-il de sa mise en pratique ? De trop nombreux témoignages démontrent quotidiennement la difficulté pour les personnes handicapées pour faire valoir leurs droits que ce soit dans la vie de tous les jours (ressources, transport, accessibilité, scolarité…) que professionnelles (droit à l’accès à l’emploi).

Quant à s’y retrouver dans les méandres administratifs… Comment obtenir une carte d’invalidité ? Comment contester une décision de la Commission départementale des personnes handicapées ?…

Ce nouveau guide signé Alexandra Grevin, avocat à la Cour, spécialiste du droit du handicap, accompagne parents d’enfants handicapés, adultes handicapés et professionnels du handicap dans toutes les procédures et donne toutes les solutions de recours en cas de difficulté à faire valoir vos droits. Volontairement rédigé pour être accessible au plus grand nombre, sous formes de fiches pratiques et synthétiques, cet ouvrage livre toutes les références et modèles nécessaires dans les démarches administratives, juridiques, professionnelles et quotidiennes.

Droit du handicap et procédures, Alexandra Grevin,

2ème édition – 350 pages, 22 euros.