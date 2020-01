Un guide du mieux-être

C’est le Dr Bernadette Soulier, bien connue de nos lecteurs, qui vient de publier ce Guide du Mieux être de la personne handicapée et de ses proches. S’adressant à tous les publics, y compris professionnels, cet ouvrage très complet aborde le handicap moteur, mental et sensoriel. Il propose des idées pratiques et des astuces pour trouver des solutions concrètes aux problèmes engendrés par le handicap. Droit au répit, formation des aidants, gestion des contacts avec la personne handicapée, troubles médicaux, se vêtir sans ressembler à un épouvantail, soins psychologiques et physiques… Bernadette Soulier donne au lecteur les clés pour s’épanouir en dépit de l’adversité et se libérer des souffrances.

Vivre avec le handicap au quotidien – Dr B. Soulier – InterEditions, -224 p. – 17 euros