Un guide destiné aux particuliers en perte d’autonomie

À l’occasion du troisième anniversaire du lancement du plan Alzheimer, la direction générale de la cohésion sociale met en ligne le guide pratique Les aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne.

Ce guide vous permet d’être informé sur l’ensemble des aides légales existantes pour vous orienter dans vos prises de décisions et accompagner vos proches dans tous les actes de la vie quotidienne. Destiné aux particuliers confrontés à la perte d’autonomie, il regroupe toutes les informations pratiques pour anticiper leur avenir, celui d’un conjoint, de parents ou de proches, en termes de gestion de patrimoine (opérations bancaires, démarches administratives, gestion du revenu…). Il détaille en outre les démarches à entreprendre pour garantir le respect des décisions relatives aux soins et à la vie privée. Il s’agit ainsi d’un outil pédagogique qui vous donne les clés pour anticiper toutes décisions et agir bien en amont de la perte d’autonomie. Il se compose de deux grandes parties : « Comment aider son conjoint, ses parents ou ses proches dans la gestion de leur patrimoine ? » et « Comment garantir le respect de la décision de son conjoint, de ses parents ou de ses proches ? »

Il est possible de télécharger ce guide sur www.solidarite.gouv.fr