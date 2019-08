Un guide des livres jeunesses adaptés

Catalogue online gratuit, Livres-Accès vous aide à dégoter l’ouvrage qui correspond le mieux à votre enfant handicapé. Un site favori à connaître !

Déficience visuelle, déficience auditive, troubles dys, trouble de l’apprentissage, autisme… Totalement gratuit, ce site est une vraie mine d’or pour dénicher le bouquin qui correspond le plus à votre bambin. 350 titres sont actuellement recensés pour aider les parents d’enfants en situation de handicap, les sortir de l’isolement. C’est une jeune femme, Virginie Brivady, qui a pris le pari de regrouper sur un seul site le plus grand nombre de parutions adaptées. « Un jour, je me suis rendue compte qu’il n’y avait pas, jusqu’à présent, de site référençant des livres adaptés pour les enfants », explique-t-elle. En effet, si de nombreux éditeurs se sont lancés dans la grande aventure de l’adaptation, il reste difficile de trouver une information globale, une liste de livres adaptés selon le handicap, de choisir parmi plusieurs titres. « Il existe de très belles adaptations pour faire aimer le monde magique des contes et autres histoires imaginaires. Quoi de plus gratifiant pour un parent de pouvoir partager un moment de lecture avec son enfant, de le voir s’ouvrir au monde, grâce aux livres. »

Destiné aux parents, aux enfants, mais aussi aux professionnels souvent sollicités pour trouver des livres spécifiques, le site de Virginie propose pour chaque bouquin une fiche descriptive de l’histoire, le type

d’adaptation et les coordonnées des sites éditeurs pour commander l’ouvrage. Livres-Accès fournit également une newsletter mensuelle permettant de rester informé des nouveautés.

Livres-acces.fr