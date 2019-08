Un Grenelle des associations sur la scolarisation des enfants handicapés le 25 janvier

PARIS, (AFP) – Un “Grenelle de la scolarisation et de la formation professionnelle des jeunes handicapés” va être organisé mercredi 25 janvier à Paris par les associations de parents, afin de rédiger un programme de propositions concrètes pouvant être mises en place dans les deux ans.

A l’initiative de la Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de handicap (Fnaseph), cette journée se tiendra à l’université Paris-Dauphine.

“Il s’agit de sortir de l’anonymat interministériel où l’on ne progresse pas depuis trois ans, pour rendre plus visibles les solutions qui existent et les bonnes pratiques”, a expliqué à l’AFP Sophie Cluzel, présidente de la Fnaseph.

La journée sera organisée autour de trois ateliers ayant pour thèmes:

“Davantage de jeunes scolarisés… Pour quels réels progrès?”, “L’accompagnement des familles. Comment mieux les aider?”, “Formation professionnelle et entrée dans la vie active”. Elle se terminera par une synthèse des travaux et un projet de plan d’action qui sera transmis au président Nicolas Sarkozy.

La fédération se félicite de la forte hausse du nombre d’enfants scolarisés depuis la loi de 2005 qui pose le droit pour chaque enfant handicapé d’être scolarisé dans l’école de son quartier (212.640 élèves à la rentrée 2011, selon le ministère de l’Education nationale).

Mais elle juge aussi que les conditions de scolarisation “restent difficiles”, selon Mme Cluzel. La Fnaseph préconise notamment une véritable anticipation des rentrées scolaires concernant l’accompagnement des enfants handicapés, et une meilleure formation des accompagnateurs, avec des contrats plus stables, mieux payés, voire la création d’un vrai métier. “Le président de la République a répondu à notre invitation en s’excusant mais en louant notre travail constant sur ce sujet, et nous espérons toujours la venue du ministre de l’Education nationale Luc Chatel à la synthèse des travaux”, a dit Mme Cluzel.