un GPS spécialement conçu pour les aveugles et les malvoyants

Baptisé « SHINOBU », ce projet permettra aux aveugles et malvoyants de choisir le meilleur itinéraire lors de leurs déplacements en ville, grâce à des informations communiquées vocalement via leur téléphone portable. De plus, tout au long de son trajet, l’utilisateur recevra des informations précises et spécialement adaptées sur les caractéristiques de l’itinéraire emprunté.

« SHINOBU » se compose d’un système de navigation GPS et fournit notamment des informations liées aux transports publics (train et bus). L’un des objectifs du système est en effet de rendre les transports publics plus accessibles aux aveugles et malvoyants.

Avec ce système, les personnes déficientes visuelles pourront enfin se déplacer en ville de façon totalement autonome.

Le projet « SHINOBU » a notamment pour objectif de montrer que les nouvelles technologies peuvent contribuer à surmonter les obstacles qui gênent le déplacement des personnes atteintes de déficience visuelle.