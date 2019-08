Un GPS pour aveugle remporte le Prix ONCE et R&D

Qualité, viabilité et utilité. Trois critères essentiels pour remporter le prix international pour la R&D en Nouvelles Technologies pour les aveugles et malvoyants, organisé deux fois par an par l’ONCE (Organisation Nationale des Aveugles Espagnoles). Objectif : encourager les recherches dont les applications contribuent de façon notable à l’amélioration de la qualité de vie, à l’intégration et à la normalisation des aveugles et malvoyants. Lors de l’édition 2008, 58 projets issus de 18 pays et 4 continents ont été présentés. C’est finalement un GPS intitulé Shinobu qui a remporté le prix qui consiste en une dotation de 240 000 euros. Ce projet permettra aux aveugles et malvoyants de choisir le meilleur itinéraire lors de leurs déplacements en ville, grâce à des informations communiquées vocalement via leur téléphone portable. Il fournit également des informations liées aux transports en commun.