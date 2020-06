Un gala pour faire connaître l’algoneurodystrophie

Le 15 mars prochain, l’association Thera Wanka organisera à Bourg-lès-Valence un grand gala tombola destiné à faire mieux connaître l’algoneurodystrophie, ou syndrome douloureux régional chronique, maladie méconnue du grand public.

« A l’heure actuelle, lorsqu’on a cette maladie c’est pour la vie. On ne la guérie pas, c’est un trouble de la douleur. Elle est chronique, progressive et affecte le système nerveux, explique les membres de l’association. Les principaux symptômes de cette maladie sont la douleur et de graves brûlures, avec une décoloration de l apeau et des changements de températures qui se produisent en raison de l’absence de circulation sanguine. La peau est particulièrement sensible au chaud et au froid et peu devenir bleue, violacée ou rouge.Le système immunitaire peut être affecté. L’algoneurodystrophie peut apparaître sans distinction de sexe ou d’âge ».

Au programme du gala: plus de 5 heures de spectacle avec 3 artistes – Cie A’corps, Mikael Ferreira et Lucien – un médecin, un apéritif dînatoire et une tombola, pour 5h30 de gala.

Inscrivez-vous ici jusqu’au 7 mars.