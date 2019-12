Un Français sur deux refuse de participer à des essais cliniques

Les essais cliniques sont indispensables à la médecine. Malheureusement, un Français sur deux refuse d’y participer. C’est pour cette raison que le Centre national de gestion des essais de produits de santé (CeNGEPS)* a lancé une campagne d’information et un site Internet pour informer et « recruter ». Son directeur , Vincent Diebol explique à notyre confrère Viva : « L’objectif est clair, mobiliser le grand public sur la question de la recherche clinique, l’informer et lui offrir la possibilité de participer à des essais cliniques. »

Le Figaro poursuit “Les essais cliniques de médicaments sur l’homme, avant leur « homologation », sont indispensables pour proposer de nouveaux produits, permettant d’améliorer à la fois le diagnostic et les traitements existants ou de progresser pour des pathologies où l’arsenal thérapeutique est encore trop faible. Et la France présente un retard flagrant par rapport aux autres pays. Le nombre d’essais cliniques est passé en dix ans de plus de 1 300 à 920. L’une des causes en est la difficulté à trouver des participants aux essais cliniques.”

Plus d’un Français sur deux se dit opposé à participer à des essais cliniques. Pourtant, ils sont très encadrés, aussi bien du point de vue éthique que médical. Et ils sont « indemnisés », à hauteur de 4 500 euros maximum par an, précise le quotidien Le Figaro.

Tous les renseignements pratiques sont sur le nouveau site. Les internautes auront accès également aux essais en cours, à leurs caractéristiques.

Vous pouvez vous inscrire en ligne. http://www.notre-recherche-clinique.fr/

* groupement public-privé qui regroupe depuis 2007 tous les acteurs du secteur, entreprises pharmaceutiques, organismes publics comme l’Inserm, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) ou la Fédération hospitalière de France (FHF),

En savoir plus :www.cengeps.fr