Un Français à la tête de la Fédération Internationale du Sport Adapté

Suite à l’Assemblée Générale INAS-FID (Fédération Internationale du Sport Adapté), qui s’est déroulée du 22 au 27 avril à Puerto Rico, Marc Truffaut, par ailleurs secrétaire général INAS-FID Europe et Vice président délégué au sport à la FFSA, a été élu par 25 voix sur 28, directeur sportif monde. Il a donc sous sa responsabilité les directeurs des 6 disciplines suivantes : athlétisme, basket-ball, football, natation, tennis de table et judo. La France déjà bien représentée au niveau international avec Yves Drapeau directeur tennis de table et Denis Négrino directeur judo, « pourra faire davantage entendre sa voix ». Handirect s’ossocie à la FFSA pour adresser toutes ses félicitations à Marc Truffaut.