un forum pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées

En réunissant plus de 4 000 visiteurs en deux ans, le forum Pass pour l’emploi est devenu un rendez-vous incontournable pour les personnes en situation de handicap à la recherche d’un emploi. Pour la troisième année consécutive, la Société Générale et l’Adapt renouvellent cette expérience professionnelle riche en échanges le 31 mars, sur le Parvis de la Défense.

Organisé depuis trois ans par la Société Générale, en partenariat avec L’Adapt, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, Pass pour l’emploi est aujourd’hui une référence de taille pour favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. Véritable espace de rencontres, le forum Pass pour l’emploi accueille une nouvelle fois de grandes entreprises françaises mobilisées pour rencontrer, conseiller et recruter des travailleurs handicapés.

Un parcours en trois étapes clés

Pass pour l’emploi est ponctué par des animations interactives et participatives ainsi que des ateliers qui permettent aux candidats de se préparer, se motiver, ou encore être coaché dans leur recherche d’emploi. Le parcours est conçu autour d’un itinéraire efficace et dynamique, en trois étapes : s’informer, se préparer et se rencontrer.

Pour cette troisième édition, la Société Générale élargit ses champs d’intervention en proposant de nouvelles animations axées sur l’orientation :

– Des ateliers métiers (Job Meeting) : des personnes en poste viennent échanger avec des petits groupes de trois personnes sur leurs métiers et expériences pendant 15 minutes. Plusieurs sessions sont organisées tout au long de la journée et permettent de découvrir différentes profession.

– Un espace dédié à l’orientation et la formation dans lequel seront présents des associations, des organismes de formation et des entreprises du secteur adapté.

– Des saynètes théâtrales humoristiques et décalées, reprenant des situations typiques d’entretien viennent ponctuer la journée.

– Le Quizz des entreprises : des écrans diffusent des questions sous forme de QCM ludique sur l’ensemble des entreprises partenaires. Les participants peuvent ainsi s’entraîner et apprendre à mieux connaître les entreprises dans lesquelles ils vont postuler.

Étape 1 : s’informer

À leur arrivée, chaque participant se voit remettre une pochette comprenant : un plan du parcours et un guide du forum contenant le programme complet et la présentation des entreprises présentes.

Étape 2 : Se préparer

Les visiteurs sont invités à participer à divers ateliers : la rédaction du CV ou encore la simulation d’entretiens sont des étapes majeures pour bien préparer la recherche d’emploi.

Étape 3 : se rencontrer

Les entreprises mobilisées sur le forum Pass pour l’emploi rencontrent sur leur stand les participants afin de les informer de leur expertise, leur domaine d’activité, leur cœur de métier et leur présenter leurs offres d’emploi.

Cette année Pass pour l’emploi met également en place des boîtes aux lettres nominatives par entreprise afin que les candidats puissent postuler directement auprès des recruteurs qui les intéressent.

Un maître mot : l’accessibilité

Le forum Pass pour l’emploi, installé sur le Parvis de la Défense, sera 100 % accessible :

– Un accueil et une orientation adaptée grâce à des comptoirs d’accueil et d’information, une signalisation au sol, de nombreux panneaux de signalétique, la mise à disposition de fauteuils roulants et la présence d’interprètes en langue des signes,

– Un espace aménagé sous forme de parcours et accessible pour les personnes à mobilité réduite,

– Des guides du forum édités en braille.

Pratique

Pass pour l’emploi jeudi 31 mars, de 10h à 18h, Parvis de la Défense. Plus d’informations sur www.passpourlemploi.fr