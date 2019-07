Un forum pour l’emploi des séniors en Rhône Alpes

Lors de cette journée, un espace de rencontre avec vingt entreprises qui recrutent sera mise en place. « Ces entreprises ont une démarche particulière, explique Alexia Develay, chef de projet ACTIFS. Soit elles se sont engagées en signant un accord pour l’emploi des séniors, soit elles pensent que les employés de plus de 45 ans peuvent apporter quelque chose à leur équipe. » Au total, plus de 300 postes devraient être proposés, mais le forum reste ouvert à tous les demandeurs d’emploi, séniors ou pas. Des conférences-débats sur le recrutement et le maintien dans l’emploi des plus de 45 ans seront également mises en place avec deux questions abordées : « deuxième partie de carrière, quelle réalité ? » et « sénior : entre obligation et opportunité ».

Les personnes handicapées pourront aussi trouver leur compte. « Un tiers de la population de personnes handicapées a plus de 45 ans, souligne Alexia Develay. Potentiellement, il y aura des offres d’emploi qui les concerneront. Parmi les entreprises présentes, plusieurs ont lancé une politique d’insertion des personnes en situation de handicap. »

> Forum Emploi ACTIFS, jeudi 29 janvier de 13h30 à 17h30 au centre culturel de Villeurbanne (cours Emile Zola, Métro Flachet.)

(1) Les organisateurs

AFPA Rhône-Alpes – L’association nationale pour la formation professionnelle des adultes accompagne les demandeurs d’emploi et les salariés tout au long de leur vie professionnelle pour favoriser leur accès à un emploi durable par des formations qualifiantes.

Agefiph Rhône-Alpes – Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées

APEC – Association pour l’emploi des cadres

Fédération régionale CIBC – elle vise à ancrer le réseau des CIBC (Centres Interinstitutionnels de bilan de compétences) de Rhône Alpes dans la dynamique régionale de l’orientation.

CRCI Rhône-Alpes – La Chambre régionale de Commerce et d’Industrie Rhône-Alpes représente les intérêts généraux des entreprises de son territoire.

INTERMIFE Rhône-Alpes – réseau régional des MIFE (Maison de l’information sur la formation et l’emploi).

OPCALIA Rhône Alpes – gestionnaire de l’investissement Formation Professionnelle, c’est un Organisme Paritaire interprofessionnel, interbranches et interrégional. Il accompagne les entreprises de la région dans leur politique de gestion des ressources humaines.

Pôle emploi – Nouvel opérateur des services publics de l’emploi issu de la fusion de l’ANPE et des Assédic.