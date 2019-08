Un forum handicap dédié à l’apprentissage à Poissy le 9 juin

PSA Peugeot Citroën organise le jeudi 9 juin prochain à Poissy le 3ème Forum « Apprentissage et Handicap », en partenariat avec les associations d’insertion IHY – Insertion Handicapés Yvelines 78, ARPEJEH – Accompagner la Réalisation des Projets d’Études de Jeunes Élèves et Étudiants Handicapés- et Tremplin Entreprises. 900 contrats d’apprentissage, du CAP au bac+5, y seront proposés.

Avec 7,9% de collaborateurs handicapés, PSA Peugeot Citroën va au-delà de ses obligations légales en matière d’emploi des personnes en situation de handicap. Afin d’aller encore plus loin, ce Forum, qui accueillera une cinquantaine de candidats, permettra un échange direct entre le candidat et le manager demandeur autour d’une vingtaine de tables rondes, chacune dédiée à un métier spécifique.

Cette démarche repose sur l’implication en amont des associations partenaires. :

« Nous préparons les candidats en amont de cette rencontre pour qu’ils apprennent à parler d’eux, de leur projet et à convaincre que leur handicap ne représente pas un frein », explique Christian Rose, Directeur d’Insertion Handicapés Yvelines.

« À travers ce Forum, nous offrons un accès privilégié au Groupe Peugeot Citroën. C’est une démarche positive et gagnante à la fois pour les jeunes et pour l’entreprise », explique quant à lui Boris Bertin, Délégué général de l’association ARPEJEH

Un recrutement fondé avant tout sur la reconnaissance de la compétence

L’objectif principal de ce Forum : faire comprendre à tous – candidats, managers, collaborateurs – qu’à compétences égales, tout candidat a les mêmes opportunités d’embauche et d’évolution professionnelle au sein de PSA Peugeot Citroën.

« Une centaine d’actions ont été lancées dans les différents établissements du Groupe et plus du tiers d’entre elles représentent des contrats d’alternance. PSA Peugeot Citroën est l’une des entreprises partenaires les plus accueillantes pour nos candidats à la recherche de ce type de contrat », indique Christian Grapin, Directeur de Tremplin Entreprises.

Faire évoluer les idées reçues

Au-delà des recrutements escomptés, le Forum donne également au Groupe l’occasion de sensibiliser ses collaborateurs : « La question du handicap reste fondamentale pour nous au nom de la mixité des équipes. Chaque insertion réussie permet de faire évoluer certaines idées reçues », explique Stéphane Gire, Directeur du recrutement.

Pour postuler : www.alternance-psa.com