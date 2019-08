Le GIAA (Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes) propose le 16 mars prochain un Forum de Partage d’Expériences Professionnelles de personnes déficientes visuelles. Ce forum, organisé à l’occasion des vingt ans de la Commission des techniques professionnelles, aura lieu à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris de 17h à 21h. Il aura pour objectif de permettre à des personnes déficientes visuelles en poste de partager leurs expériences avec d’autres personnes aveugles ou malvoyantes ainsi qu’avec des responsables de ressources humaines et des responsables de mission handicap.

Le partage d’expériences s’articulera successivement et simultanément autours de quatre tables rondes ayant chacune pour thématique un ou plusieurs secteurs d’activité économiques :

• les métiers de l’industrie animée par Sylvain Nivard (Manager Commercial – IBM)

• les métiers du secteur tertiaire, banque, assurance animée par Nicolas D’Hérouville (Psychologue du travail)

• les métiers des services publics et de l’enseignement animée par Hervé Rihal, (Professeur de droit)

• les métiers des professions libérales et artistiques animée par Gretta Gibus (Chargée de projets culturels).

Programme :

– 17h : accueil du public (Entrée principale). Des accompagnateurs vous guideront jusqu’aux salles.

– 17h15 : Introduction par Hervé Rihal, membre du bureau du GIAA, responsable de la Commission des Techniques Professionnelles

– 17h25 : lancement des 4 tables rondes en simultané en deux sessions. La seconde session sera lancée à 18h45.

– 20h15 : regroupement dans la grande salle pour la clôture et le bilan des différentes tables rondes

– Conclusion par Marie de Saint Blanquat, présidente du GIAA.

Pour participer, il est nécessaire de s’inscrire en envoyant un mail à communication.fb@giaa.org en précisant vos nom, prénom, fonction, si vous êtes malvoyant ou non et si vous serez accompagné ainsi que la ou les thématique(s) choisie(s).